Alfonso Pepe è il nuovo allenatore del Savoia.

Il club di Torre Annunziata così presenta il tecnico, classe 1970: "Certezza del panorama sportivo regionale e nazionale, mister Pepe è un allenatore con Master di Serie A che ha svolto il corso UEFA A con nomi di spicco del calcio italiano come i fratelli Inzaghi, Del Grosso, Saurini e D’Angelo. Nella sua importante carriera mister Alfonso Pepe ha allenato Juve Stabia, Paganese, Ebolitana e Bellaria, in Serie C. In Serie D invece si è seduto sulle panchine di Sapri, Gelbison, Sarnese e Rotonda. In Serie C è stato anche allenatore in seconda con Ezio Capuano. Oggi arriva al Savoia per aprire un nuovo ciclo, per iniziare un progetto per il futuro".

Pepe, la scorsa stagione, ha allenato in Eccellenza il Faiano, formazione di Pontecagnano. Ha guidato in passato anche la Turris.