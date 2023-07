A cura della Redazione

E' un Savoia "francese" quello che sta prendendo forma in questi giorni. Il club del principe Emanuele Filiberto ha annunciato l'arrivo a Torre Annunziata di tre calciatori transalpini, tutti provenienti in prestio dal Portici (società di Serie D che li ha acquisiti e poi girati ai "cugini" oplontini), altra formazione nell'orbita Casa Reale Holding. D'altronde, la Casata reale sabauda ha origini in terra d'Oltralpe...

I neo acquisti sono Ali-Mohamed Khelil Safi, difensore di fascia classe 2005; Mohamed Djilali Ghomari Wissam, classe 2003, esterno d'attacco; Patrick Maxime Bastien Mielle, centrocampista di 20 anni. Questi ultimi due sono cresciuti nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia. Vantano anche un discreto bottino di gol realizzati.

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore, Alfonso Pepe, la squadra inizia così a prendere forma, con l'obiettivo di approdare in Serie D.