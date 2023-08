A cura della Redazione

Ogni volta che comincia il campionato di Serie A, è subito caccia alle statistiche per gli amanti delle scommesse sportive e la classifica all time dei bomber della massima categoria, rappresenta la Bibbia dei calciatori più forti di sempre. Le quote dei probabili marcatori tengono conto non solo dei dati relativi alle stagioni precedenti, ma anche della posizione dell’attaccante nella classifica per numero di gol totali nella storia della Serie A. Ecco chi sono i calciatori italiani e stranieri più forti di tutti i tempi.

Calciatori stranieri che hanno segnato più gol in Serie A

Le categorie statistiche del calcio sono tantissime, dal Mondiale Femminile a quello maschile, così come i campionati o le coppe europee, e non poteva mancare la classifica dei bomber stranieri più forti della Serie A.

Nelle prime due posizioni di questa classifica ci sono altrettanti calciatori italiani, che fra poco sveleremo, mentre il bomber straniero più forte di sempre per quanto riguarda i gol segnati in Serie A è lo svedese Gunnar Nordahl, che dal 1949 al 1958 in 291 gare ha segnato 225 gol: 210 con il Milan e 15 con la Roma.

Al nono posto c’è un altro svedese, Kurt Hamrin, che dal 1956 al 1971 giocò nella Juve, nel Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando 190 reti in 400 gare.

Alla tredicesima posizione c’è Gabriel Batistuta con i suoi 184 gol segnati con Fiorentina, Roma e Inter, mentre alla ventunesima posizione c’è Zlatan Ibrahimovic con 156 gol segnati indossando la maglia di Juventus, Inter e Milan.

Bomber italiani più forti di tutti i tempi

Le statistiche dei migliori calciatori di Serie A all time premiano i bomber italiani, infatti, al primo posto c’è Silvio Piola, che ha giocato nella Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara dal 1929 al 1954, e ha segnato 274 gol totali.

Al secondo posto con 250 gol tondi tondi c’è Francesco Totti, che ha giocato dal 1992 fino al 2017 nella Roma, ed è il calciatore che ha segnato più gol in assoluto con una squadra. Quarto posto a pari merito per Giuseppe Meazza e Altafini con 216 gol totali in Serie A, il primo militò nell’Inter, nel Milan e nella Juve, José Altafini giocò anch’egli con i Diavoli e Bianconeri, ma anche con il Napoli.

La sesta posizione è di Antonio Di Natale che ha segnato 209 gol in carriera, 18 con l’Empoli e 191 con l’Udinese, diventando il miglior bomber di sempre delle Zebrette. Settima posizione per il grande Roberto Baggio con 205 gol in carriera tra Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia.

Interessante è il gradino numero 8, dove con 194 gol siede Ciro Immobile, calciatore della Lazio ancora in carriera, che potrebbe salire di qualche gradino nei prossimi anni, ma che ha già battuto Silvio Piola, diventando il miglior attaccante di sempre delle Aquile con 162 reti segnate.

Alla decima posizione ci sono tre eccellenze italiane, due dei quali sono campioni del mondo 2006, stiamo parlando di Del Piero e Gilardino, che con Beppe Signori hanno segnato 188 gol in Serie A.

Alla quattordicesima posizione c’è Giampiero Boniperti con 178 reti, segue Amedeo Amadei a quota 174, mentre la diciassettesima posizione è di Savoldi con 168 gol in Serie A.

Con 166 gol segnati nella massima serie italiana è Gabetto a occupare la posizione 18, seguito da Boninsegna a quota 163. Un altro campione del mondo 2006 chiude le prime 20 posizioni con 157 gol, stiamo parlando di Luca Toni, letteralmente un nomade della Serie A, perché ha giocato con le maglie di Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Roma, Genoa, Juventus e Verona.