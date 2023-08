A cura della Redazione

Presentazione del nuovo Savoia targato Emanuele Filiberto. La squadra di Torre Annunziata verrà "ammirata" dai tifosi direttamente sul campo da gioco, in occasione dell'esordio in una competizione ufficiale domenica 27 agosto, quando i biancoscudati affronteranno l'Acerrana nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti allo stadio "Papa" di Cardito (ore 16).

Non ci sarà dunque alcuna "passerella" e show in grande stile in città, considerando anche lo stadio Giraud è indisponibile per i lavori di riqualificazione.

"Cari tifosi, è prassi presentare la squadra alla tifoseria, così come lo è anche che i tifosi seguano e salutino la propria squadra in ritiro - scrive la dirigenza -. Tutto questo non è accaduto. Abbiamo deciso di non presentare la squadra pubblicamente in un evento ad hoc, su di un palco, ma di farlo direttamente sul campo da gioco. Domenica 27 agosto saremo lieti di farvi conoscere il nuovo Savoia, di rappresentarvi l’inizio del progetto della Casa Reale Holding SpA. Vi presenteremo il futuro!".

Il comunicato specifica poi che l’ingresso è libero ai soli tifosi che amano la città e la propria squadra.

"Noi non presentiamo modelli, non saliamo su passerelle pubbliche… noi presentiamo la squadra sul campo", conclude la nota.

Intanto, oggi alle 17, sempre al "Papa" di Cardito, ci sarà il triangolare tra Savoia, Portici e Real Agro Aversa (i tre club di proprietà della Casa Reale Holding) in memoria di Emanuele Matachione. Le partite si disputeranno a porte chiuse ma ci sarà la diretta streaming sulla pagina Facebook del Savoia.