Parte oggi la campagna abbonamenti alle gare casalinghe del Savoia per la stagione 2023-2024.

In attesa di conoscere il calendario del prossimo campionato di Eccellenza, che verrà presentato il 31 agosto al Yacht Club Marina di Stabia di Castellammare, la società del presidente Emanuele Filiberto chiama a raccolta i tifosi per accompagnare i biancoscudati nel cammino verso la Serie D, obiettivo che lo stesso club si è prefissato. L'esordio in Coppa Italia con l'Acerrana ha però evidenziato, al riguardo, la necessità di rinforzare la squadra con qualche innesto di esperienza. La sconfitta contro i napoletani per 2-0 ha portato alla luce alcune lacune della formazione allenata da Alfonso Pepe, che vanno colmate al più presto per disputare un campionato da protagonisti ed ambire al salto di categoria.

Per quanto riguarda le tessere, i supporters avranno a disposizione due tipologie di abbonamento: quello "ordinario" al costo di 100 euro (una gara sarà riservata alla "giornata bianca", in cui pagheranno tutti, abbonati e non) e quello "sostenitori" al costo di 300 euro. I sottoscrittori di quest'ultima opzione potranno usufruire di tutte le gare di campionato e Coppa Italia, a cui si aggiungerà il regalo della partecipazione alla cena sociale in programma a Natale.

Le partite interne si disputeranno verosimilmente al "Papa" di Cardito, ormai divenuta la "casa" del Savoia nel mentre il Giraud di Torre Annunziata verrà riqualificato e tornerà di nuovo fruibile agli spettatori.