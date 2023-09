A cura della Redazione

Prosegue senza sosta la marcia trionfale della Fiamma Torrese nel beach volley.

Sabato 2 e domenica 3 settembre, Gaia Pernice e Martina Langella rappresenteranno il Sud in finale Scudetto Under 14. Le due pallavoliste, classe 2010, cresciute nel vivaio oplontino, saranno allenate da coach Adelaide Salerno, alla sua ottava finale in carriera.

Così l’allenatrice alla vigilia della partenza, destinazione Bellaria-Igea Marina: “Quest’anno sarà una finale speciale, in quanto la prima di questa categoria giovanile. Sono molto ma molto emozionata, davvero gasatissima. Ringrazio RenaNera ed il responsabile del campo da beach volley, Dario Scudieri, per la disponibilità. Tornando alla finale, invece, sono convinta che il duro lavoro ripaghi sempre e sono davvero fiera di rappresentare il Sud con la città di Torre Annunziata in finale”.