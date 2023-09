A cura della Redazione

Il primo volto nuovo della Givova Fiamma Torrese targata 2023/2024 è quello della centrale Lucia Paura. La pallavolista classe ‘97, cresciuta nel settore giovanile del Nola, porterà in dote esperienza e voglia di imporsi in D.

Ecco le sue prime dichiarazioni in maglia oplontina: "Personalmente conosco Adele Salerno (la coach della formazione di Torre Annunziata, ndr) da molti anni e, a livello pallavolistico, si può dire che è una vere e propria pioniera. La Fiamma è una delle Società più importanti in zona e soprattutto riconosco la serietà che la contraddistingue rispetto a tutte le altre. Mi sono avvicinata a questo club già l’anno scorso ma, per motivi lavorativi, non sono riuscita a dare la mia disponibilità al 100%".

L'atleta poi prosegue: "Ho sempre avuto una mentalità vincente quindi alla domanda relativa all’obiettivo stagionale non posso che rispondere dicendo che è vincere il campionato! Metterò a disposizione la mia esperienza e cercherò di fare tanto gruppo in spogliatoio perché è la vera forza di una squadra. Tre aggettivi per descrivermi in campo e tre fuori? Paura sul taraflex è coraggiosa, leale e combattente. Paura nella vita di tutti i giorni è una persona molto solare, intraprendente e creativa".