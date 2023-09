A cura della Redazione

Partita ufficialmente la campagna abbonamenti del Savoia, che esordirà nel campionato di Eccellenza (girone A) domenica 10 settembre contro il Real Aversa.

Due le tipologie di tessere: quella "base", dal costo di 100 euro, quella "sostenitore" di 500 euro. La differenza sta nei vantaggi che le due sottoscrizioni comportano.

Nel primo caso, si avrà diritto all'accesso allo stadio (il "Papa" di Cardito per le gare interne, stante l'indisponibilità del Giraud di Torre Annunziata) in occasione di 16 partite casalinghe, a cui si aggiunge la "giornata bianca" in cui non saranno validi gli abbonamenti ma tutti dovranno pagare il biglietto. Il singolo tagliando, invece, costerà almeno 10 euro. A conti fatti, chi decide di abbonarsi, risparmierà più di 60 euro.

Diversi invece i benefits per chi decide di aderire all'opzione "sostenitore". Inclusi l'ingresso allo stadio per tutte le 17 gare interne e la possibilità di vedere in streaming i match in casa e, laddove le società ospitanti lo consentano, anche quelli in trasferta. Per i tifosi ci saranno in omaggio la maglia del Savoia in edizione limitata, una sciarpa limited edition realizzata da un artista e la partecipazione alla cena sociale natalizia.

Per acquistare gli abbonamenti, è possibile recarsi presso il punto vendita abilitato del circuito GO2 in via Caravelli a Torre Annunziata o, in alternativa, farlo on line ai seguenti link: opzione sostenitore - opzione ordinario. In questi ultimi due casi, si apllicheranno i diritti di prevendita dell'importo di 3 euro.