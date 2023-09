A cura della Redazione

Ripartono i corsi FIJLKAM alla Meeting Judo Karate di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata.

I piccoli partecipanti, al loro primo allenamento, hanno potuto cimentarsi nel gioco/sport proposto dal Maestro Alfredo Contino, adatto ai bimbi di 4-5-6-7 anni, e con tecniche piu specifiche per la principiante 11enne che con entusiasmo ha continuato la lezione in attesa dell’arrivo di sue coetanee.

Il karate a Torre Annunziata si propone dunque sempre più come disciplina sportiva rivolta ad un pubblico femminile e, nel corso degli anni, si trasformerà in autodifesa, incarnando i principi fondamentali del Budo e del Karate tradizionale giapponese.

I corsi sono attivi il martedì e giovedì ore 17,30 per i più piccini, dalle 18,30 alle 19,30 per i più grandi (11 anni in su)

Per info: Maestro Alfredo Contino - 3464973726