A cura della Redazione

Consentire alle giovani pallavoliste cresciute nella propria Academy di confrontarsi su un palcoscenico importante come la Serie D, da questo obiettivo nasce il Progetto Giovani Fiamme.

La prima squadra del Club di Torre Annunziata, in tal ottica, potrà contare anche su Emilia Barbera, centrale classe 2006.



Così la centrale all’alba di una nuova ed importante annata pallavolistica: “Le sensazioni che provo per quanto riguarda la stagione che sta per iniziare - afferma la giovane pallavolista - sono sicuramente positive. Essendo cresciuta in questa Società, per me è un grande traguardo far parte di questo progetto e sono molto carica ed entusiasta di iniziare. Per me è importantissimo giocare in una Società che punta tanto sui giovani. Indubbiamente il coach Adele Salerno ripone tanta fiducia in noi che dobbiamo essere pronte ad impegnarci e a lavorare per migliorare. Il mio obiettivo stagionale è in primis quello di fare bene e dare sempre il massimo per la squadra in modo da divertirmi in campo con le mie compagne e vincere”.