Carmela Napoli, opposto classe 2006, è il nuovo innesto della Fiamma Torrese versione 23/24.

La pallavolista cresciuta nel settore giovanile della compagine oplontina, approda così in prima squadra e farà parte del roster che parteciperà al prossimo campionato regionale di Serie D.

«Spero che questa stagione sia molto importante per me - ha detto -. Per quanto riguarda le mie sensazioni, sono molto fiduciosa e molto emozionata. È davvero importante giocare in una Società che punta molto sul proprio settore giovanile: è per questo che dovremo lavorare con costanza e determinazione per centrare i nostri obiettivi. Il mio, a livello personale, sarà sicuramente puntare in alto: ho una gran voglia di dare il massimo»