Da venerdì 22 settembre sono iniziate le partite della quinta giornata di Campionato di Serie A.

L’arbitro di Torre Annunziata Marco Guida arbitrerà la partita Torino-Roma, in programma domenica 24 settembre alle ore 20,45. Con il fischietto campano i giallorossi contano 26 precedenti complessivi, con 10 vittorie ottenute, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nell’elenco delle partite risultano anche due sfide con il Torino, vinte entrambe dalla Roma (2012 e 2017).

Un’altra presenza di Torre Annunziata, non in campo ma all’Avar, nella partita Atlanta-Cagliari, in programma domenica alle ore 15,00. Si tratta dell’ex collaboratore di linea di serie A Oreste Muto.