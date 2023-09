È nato a Napoli l’8 dicembre 2005, ma ha frequentato l’istituto comprensivo statale “Vittorio Alfieri” di Torre Annunziata, dove ha conseguito la licenza media nel 2019. Luigi D’Avino, infatti, giocava nella Scuola calcio “Azzurri” di Stefano Cirillo al Parco Carolina, dove gli osservatori del Napoli Calcio lo hanno visto giocare per poi selezionarlo e inserirlo nella “Primavera” del Calcio Napoli.

A Castel di Sangro lo ha notato Rudy Garcia ed oggi è tra i convocati per la partita contro l’Udinese, e potrebbe essere anche in panchina a bordo campo. Difensore centrale, è forte nei duelli aerei per la sua altezza (1,86 m), e si fa valere sui corner e sui calci di punizione in prossimità della rete avversaria. Ha giocato nell’Under 17 del Napoli e ha anche realizzato 5 presenze nella nazionale italiana Under 18.

Auguriamo a questo talentuoso ragazzo un glorioso avvenire e siamo orgogliosi che abbia fatto le prime esperienze calcistiche con un maestro come Stefano Cirillo, la cui scuola calcio è stata ed è una fucina per tanti bravi giocatori che poi hanno spiccato il volo nelle massime serie del Campionato italiano.