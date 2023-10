A cura della Redazione

A distanza di poche ore dal match tra Napoli e Real Madrid allo stadio Diego Armando Maradona, in città giù c’è l’atmosfera delle grandi sfide.

Il Napoli incontra il Real Madrid nella seconda giornata di Champions League, a pari punti in classifica con la squadra spagnola.

Quando si nomina Real Madrid, non si può non tornare indietro nel tempo, a quel 30 settembre 1987, quando gli Azzurri affrontarono in Coppa dei Campioni gli Spagnoli allo stadio San Paolo. Il return match finì 1 a 1 davanti a circa 84mila spettatori, un record che nella storia del calcio napoletano è secondo soltanto a quel Napoli-Perugia di Paolo Rossi del 20 ottobre 1979, quando a fischiare il gran rifiuto di Pablito arrivarono al San Paolo ben 89.992..

Il Real Madrid passò il turno per aver vinto al Santiago Bernabeu, deserto per una precedente squalifica, per 2 a 0.

Ora il Napoli ci riprova. La squadra è quasi al completo, manca solo Rrhmani al centro della difesa, ben sostituito in queste ultime gare da Ostigard. Rispetto alla formazione di domenica scorsa contro il Lecce, Osimhen torna al centro dell’attacco, Politano parte titolare a destra nel tridente offensivo, e Mario Rui va a coprire in difesa la fascia sinistra.

In casa del Real, Ancelotti ha diversi dubbi per ogni reparto. Il più importante è quello a centrocampo tra Modric e Kroos, con il croato per ora in vantaggio.

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno alle ore 21,00.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2) probabile formazione: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. All. Carlo Ancelotti