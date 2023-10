A cura della Redazione

Domenica 1 ottobre si è conclusa la terza edizione “Big of tuna amici di Ponente”, una manifestazione di pesca promossa dal presidente dell'associazione “Lenza Stabiese” Ciro Afeltra, in collaborazione con il Circolo nautico “Il Faro” di Torre Annunziata, presieduto da Luca Di Capua.

Circa 30 unità da diporto si sono sfidate per cinque ore al centro del golfo di Napoli a poche miglia dalle coste oplontine. Afeltra, come giudice di gara, ha registrato 10 esemplari di tonni rossi, filmati e rilasciati secondo le procedure previste.

Al termine delle attività agonistiche, le imbarcazioni sono rientrati al Circolo nautico “Il Faro”, accolti da un caloroso buffet con piatti tipici locali. “Un ringraziamento per la loro presenza - afferma Afeltra - va al Pastificio Setaro e alla pasticceria Blue Moon di Massalubrense. Si ringraziano, inoltre, gli sponsor tecnici Honda Marine, Nautica 21 Nodi, Trabucco Internetional, DF Nautica per la barca giuria, la Guardia Costiera oplontina, il Comune di Torre Annunziata, gli Uffici del Demanio per le concessioni ricevute, e tutti gli altri brand per la sostenibilità".

Soddisfazione da parte dei due presidenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: valorizzazione del golfo, impulso alle attività ricreative e aggregazione tra pescatori sportivi.

La classifica

Primo posto: Ischia Fishing guidato da Tony Panico.

Secondo posto: Equipaggio di Sorrento guidato da Marco Armellino.

Terzo posto: Lenza Stabiese guidato da Marco Afeltra.