A cura della Redazione

Con i vari campionati alle porte, il Basketorre affronta un fine settimana impegnativo, tra attività per il minibasket e amichevoli di rito.

Giovedì 28 settembre, dalle ore 17,30, si è svolto l’open day per i più piccoli alla palestra della scuola secondaria di 1º grado Alfieri. “La palestra era gremita - ha commentato con entusiasmo la dirigente responsabile Iolanda Tessitore - ci siamo divertiti molto”.

Sempre nella serata di giovedì, l’Under 19 ha ospitato i giocatori di Napoli Basket, in una partita amichevole senza punteggio e arbitraggio ufficiale, nel segno del rispetto e della sportività verso le squadre avversarie.

Il giorno successivo è di nuovo palla a due, questa volta con la prima squadra che è scesa in campo nella sua prima amichevole stagionale, affrontando il Gragnano in una partita ancora senza punteggio e senza arbitraggio, utile ai senior per accrescere l’intesa con i 2006/2007.

Non manca l’azione anche per l’Under 17, che nella mattinata di domenica 1º ottobre ha giocato contro i colleghi di KioKo Caserta, sempre in casa. L’obiettivo di queste amichevoli è quello di passare momenti insieme, uniti dalla passione per lo sport, e di riprendere la marcia in vista dei campionati. I segnali sono buoni, i ragazzi sono motivati, il reparto allenatori concentrato ad ottenere il miglior risultato; insomma, ci sono tutte le carte in regola per una buona annata, all’insegna del divertimento e la passione sportiva.

Tralasciando altre eventuali amichevoli, l’appuntamento con la Divisone Regionale 2 è il 15 di questo mese.