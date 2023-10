A cura della Redazione

Con la cerimonia di apertura prenderà il via lunedì 9 ottobre 2023 la prima edizione delle “Oplontiadi” a Torre Annunziata. Alle ore 15.00, all’ingresso della Villa di Poppea in via Sepolcri, partirà la fiaccola olimpica che poi raggiungerà il teatro delle gare: l’Oratorio Salesiani Don Bosco in via Margherita di Savoia. A ricevere la torcia dal tedoforo sarà il Gran Maestro della Boxe Vesuviana Lucio Zurlo che accenderà il tripode per conferire l’inizio ufficiale dei giochi.

L’idea è di Gaetano Auricchio, cittadino torrese grande appassionato di Basket, che è riuscito a convincere e a coinvolgere il direttore dell’Istituto Salesiano don Gino Cella e il responsabile dell’oratorio don Piervito Pepe. Dal 9 al 13 ottobre si svolgeranno tornei di Calcio, Velocità, Basket, Volley e Scacchi che vedranno impegnati gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città: IC Leopardi, IC Parini-Rovigliano, IC Alfieri e SMS Pascoli. La mattinata di sabato 14 ottobre (dalle 9.00 alle 12.00) sarà riservata alle finali dei tornei e alle premiazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Torre Annunziata.