Allievi sesti nella finale nazionale di prove multiple a Vicenza.

Continua la tradizione oplontina nelle prove multiple. A Vicenza exploit di Marco Cavallaro, 5° nella classifica individuale del decathlon col il record personale a 5.749 punti. Grazie alla sua impresa e a quelli degli alunni del liceo sportivo Pitagora-Croce consolidato il sesto posto a squadre con un notevole progresso: primato personale per Giuseppe Perna, che con 5.140 punti ha raggiunto lo standard per partecipare ai tricolori indoor 2024; ancora primato per Raffaele Raiola (4.771p) e Salvatore Fontana (4664).

In contemporanea a Caorle si è disputato il campionato italiano under 16. Erano ben 5 i ragazzi del liceo sportivo. Risponde alla grande Marco Avagnano realizzando nuovamente il primato personale valicando l'asticella a 3,20 m., da poco alle prese con la specialità, in un mese 60 cm di progresso. Realizza il primato anche Sabrina Sorrentino totalizzando 2.620 punti nel decathlon. Una importante esperienza, limitata dall'emozione, alle prese per la prima volta con un palcoscenico così importante, Elisabetta Firmamento (1,90 nell'asta), Marta Marzullo (14"31 negli 80hs) e Mariapia Vitiello (1,33 nell'alto)