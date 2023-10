A cura della Redazione

Esordio con vittoria in trasferta per l’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, che nella prima giornata di Serie B2 del Campionato di volley femminile si impone sul campo della Fenix Monopoli con il punteggio di 3 set a 1 in favore delle oplontine.

Vittoria col brivido per le ragazze del coach Ciro Alminni, che con 2 set di vantaggio hanno rischiato di subire una clamorosa rimonta da parte delle avversarie. Però, l’esperienza delle atlete di Torre Annunziata, mescolata alla freschezza delle giovani leve, è riuscita ad avere la meglio conquistando in questo modo una importante vittoria alla prima di campionato sul campo di una neopromossa.

Del resto, mister Alminni, in conferenza stampa, il giorno prima della gara aveva allertato l’ambiente, mettendo tutti in guardia e rivelando che quella in terra pugliese poteva essere una trasferta insidiosa, soprattutto perché bisognava fronteggiare l’entusiasmo di una neopromossa, con la voglia di stupire e fare bella figura davanti al pubblico amico.

La cronaca della gara racconta di un match con i primi due set di marca olplontina. Le campane riescono a chiuderli in loro favore con il punteggio di 15-25 e 17-25. Gara che sembra essere tutta in discesa per la compagine di Torre Annunziata. Ma non è così. La Fenix Monopoli si rifà sotto vincendo il terzo set per 25 a 16. Si va, dunque, al quarto set, dove la Vesuvio Oplonti rischia molto. Le pugliesi, infatti, riescono a portarsi sul punteggio di 24 a 21 con ben tre set point a favore.

Ed è proprio in questo momento che le tigers affilano le unghie e cacciano fuori tutta la grinta rendendosi protagoniste di una spettacolare rimonta. Le ragazze di mister Alminni riescono ad annullare i tre set point e a vincere il quarto e decisivo set per 24 a 26, conquistando così la prima vittoria stagionale sul campo della neopromossa Fenix Monopoli.

“La prima partita – ha detto a fine gara Marianna Vujko, centrale dell’A.S.D. Oplonti Volley – è sempre un terno a lotto. Abbiamo giocato abbastanza bene i primi due set, siamo poi andate sotto nel terzo perdendolo. Siamo state brave a non disunirci e a riorganizzarci nel quarto, recuperando i tre set point e a chiuderla. La nostra è una squadra in costruzione e credo che qualunque fosse stato il risultato non avrebbe determinato il vero valore del nostro team. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Partire col piede giusto è sempre positivo. Avanti così”.

“All’inizio abbiamo sentito la pressione della prima gara con un pubblico molto caloroso – ha detto il coach Alminni – poi per fortuna le ragazze si sono sbloccate e sono riuscite a portarsi avanti con due set di vantaggio. Il terzo set è cominciato male e finito peggio facendo rientrare in gara le avversarie. Anche il quarto lo abbiamo cominciato male, poi ci siamo ripresi nel finale grazie anche all’esperienza e abbiamo riagguantato il risultato portando a casa la vittoria. Abbiamo avuto la dimostrazione in questa gara di esordio che il volley femminile è molto seguito. Siamo sicuri che tutte le gare saranno così, anche in casa col pubblico a nostro favore e questo è un fattore molto importante”.

Appuntamento ora sabato 14 ottobre, alle ore 17.30 al plesso Isonzo, Palestra I.C. Parini-Rovigliano di Torre Annunziata (NA) per la seconda di campionato che vedrà impegnata l’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley sfidare la SIS Med Cutrofiano.