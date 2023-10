A cura della Redazione

Nola-Savoia, gara della 6a giornata del campionato di Eccellenza, so giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli a seguito del parere del Casms e della Questura.

Il match è in programma oggi alle 15.30 allo stadio Sporting Club di Nola.

Di seguito la nota della Prefettura:

"Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive con determinazione n.35/2023 del 12 ottobre 2023, per l'incontro di calcio in oggetto, connotato da elevati profili di rischio connessi alla notevole rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi episodi di violenza - da ultimo si segnalano i disordini avvenuti a Cercola (NA) il 24 settembre 2022, quando le frange ultras delle due tifoserie si sono scontrate armate di bastoni ed oggetti contundenti, prima dell'incontro di calcio - ha chiesto al Prefetto di Napoli, sentito il

Questore, di valutare la possibilità di adottare la seguente prescrizione: svolgimento della gara in assenza di spettatori.

Vista la nota n.A. 4/Gab.-O.P., prot. ingresso n. 0327874 del 13 ottobre 2023, con cui è pervenuta conforme proposta da parte del Questore di Napoli ai fini dell'adozione di tale misura, evidenziando l'elevato livello di rischio dell'incontro connesso a significativi profili di criticità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, riconducibili essenzialmente alla acerrima rivalità che contrappone le tifoserie delle due compagini sportive, sfociata nel passato i episodi di violenza e disordini; Ritenuto pertanto di adottare tale prescrizione, non sussistendo le necessarie garanzie per il corretto svolgimento della manifestazione sportiva in argomento e dovendosi porre in essere misure idonee a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in sintonia con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e della citata proposta del Questore di Napoli;

Dispone:

per i motivi di cui in premessa, in occasione dell'incontro di calcio "NOLA- SAVOIA" valido per il Campionato Regionale di Eccellenza 2023/24, in programma presso lo stadio "Sporting Club" di Nola (NA), domenica 15 ottobre 2023, è adottata la seguente prescrizione:

- svolgimento della gara in assenza di spettatori.”