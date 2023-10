A cura della Redazione

Brutta sconfitta per il Savoia, che ne prende 4 dal Nola dopo essere passato per due volte in vantaggio.

Allo stadio Sporting Club di Nola, gli oplontini vanno in vantaggio con Imbimbo al 15', dopo 3 minuti il pari di Francesco Esposito. Passano altri 180 secondi e Wissam riporta sul 2-1 il Savoia. Alla mezz'ora, il Nola riprende il risultato con Gennaro Esposito. Nel recupero della prima frazione, la doppietta di Francesco Esposito e così i padroni di casa vanno al riposo sul 3-2.

Nella ripresa, ancora Francesco Esposito, all'87', realizza il poker su rigore.

Nella prossima gara, la 7a di andata, il Savoia ospita in casa l'Albanova.