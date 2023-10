A cura della Redazione

Nona e decima tappa del Giro d'Italia 2024 in Campania. La kermesse "rosa" anche quest'anno toccherà Napoli e l'area vesuviana, come nella scorsa edizione.

Il 12 maggio (domenica), la tappa Avezzano-Napoli, con passaggio anche a Pozzuoli. Dopo una giornata di riposo, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pompei per dirigersi - transitando per il Nolano - al traguardo di Cusano Mutri, in provincia di Benevento. In tutto, i ciclisti pedaleranno per 141 km.

Sul sagrato del Santuario della Madonna del Rosario, l'arcivescovo Tommaso Caputo benedirà gli atleti al via.

«Da sindaco della città, e da consigliere metropolitano, sono orgoglioso di annunciare che la mia Amministrazione è riuscita a ottenere una nuova vittoria per Pompei - ha detto il sindaco Carmine Lo Sapio -. Questo premio è il frutto del buon lavoro di sinergia che sto portando avanti con l'arcivescovo Tommaso Caputo, il generale dei carabinieri Giovanni Capasso, direttore generale della 'Grande Pompei' e il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Ed è loro che voglio accanto a me nelle fasi organizzative. Saranno mesi, i prossimi, di una intensa programmazione che porterà Pompei sul tetto del mondo del ciclismo».

Il primo cittadino di Pompei ha anche voluto sottolineare gli sforzi del consigliere comunale, con delega allo sport, Massimo Malafronte, che «ha svolto un ottimo lavoro riuscendo a garantire che il Giro d'Italia partisse da Pompei, dimostrando competenza non solo nel calcio ma anche nel ciclismo».