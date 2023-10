A cura della Redazione

Esordio stagionale in Promozione per il Basketorre. Buona la prima per i ragazzi oplontini, che domenica pomeriggio sono scesi in campo per la prima volta questa stagione in Divisione Regionale 2, battendo in trasferta per 38-48 gli agguerriti Akery Basket Acerra.

Il primo quarto inizia con un parziale sfavorevole di 11-0 per la squadra di casa, probabilmente condizionato dall’emozione provata da molti giocatori ospiti, che si trovano a giocare partite ad un certo livello nonostante siano Under. Da sottolineare che più volte per alcuni minuti è stato schierato un quintetto completo di giocatori Under, a dimostrazione della preparazione fisica e mentale che possiedono i ragazzi.

Dissipata l’emozione, guidati dai canestri della coppia Palmieri-Vitiello, si inizia a fare sul serio e un super secondo quarto con un parziale di 8 a 23 per il Basketorre porta la squadra in vantaggio all’intervallo.

La partita si fa più accesa nel secondo tempo, con entrambe le squadre che difendono e usano tutte le energie a loro disposizione, riducendo sensibilmente le percentuali al tiro e i canestri segnati.

Nel secondo tempo a guidare è Passeggia con canestri importanti, e nell’ultimo quarto, a poco più di un minuto dalla fine, la chiude Germano con un fondamentale canestro con fallo.

L’agonismo è alle stelle e la partita è combattuta dal primo minuto fino all’ultimo. Top scorer Palmieri con 14 punti, seguito da buone prestazioni di Passeggia (11 pt), di Germano e di Vitiello, che registrano entrambi 7 punti.

In generale è stata una grande prova di squadra, che incute ottimismo in vista delle prossime partite, e scaccia quell’emozione o paura di una prima di campionato.

Ora si guarda all’esordio in casa il 25 ottobre, dove sarà importante per gli atleti del Basketorre riconfermarsi.

In settimana impegni anche per l’Under 14 e l’Under 17, con due amichevoli in casa con i ragazzi di Castellammare di Stabia.

A gonfie vele l’inizio del minibasket, testimone la palestra dell’istituto Alfieri piena di bambini ad allenarsi con entusiasmo. Se così è stato l’esordio, c’è da spettarsi una nuova stagione pronta per essere vissuta, piena di emozioni e momenti che ci ricordano la bellezza di questo sport.

ALDO BONZANI