A cura della Redazione

Il Savoia in campo domenica 22 ottobre. Una data particolare per la formazione di Torre Annunziata, città dove in quel giorno si festeggia la Madonna della Neve.

Il club aveva intenzione di anticipare il match contro l'Albanova, valido per la 7a giornata del campionato di Eccellenza, a sabato 21 ma lo stadio Papa di Cardito, i pianto casalingo dei biancoscudati, era indisponibile.

Il Savoia fa sapere che - grazie alla disponibilità della squadra ospite - la gara verrà posticipata di un'ora rispetto all'orario Federale, alle 16.30 anziché alle 15.30, consentendo così ai tifosi oplontini di poter seguire la partita dopo aver assistito al mattino alla processione.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Igresso gratuito per gli under 14.