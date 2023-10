A cura della Redazione

Trasferta difficile per il Napoli di Garcia a Verona, soprattutto dopo le polemiche susseguenti alla sconfitta dei partenopei alla stadio Maradona con la Fiorentina.

C’è in giro un grande malcontento per la classifica della Azzurri dopo 8 giornate dall’inizio del Campionato, con soli 14 punti conquistati, ben 7 lunghezze di distacco dalla capolista Milan e due sconfitte (le uniche) in casa con Lazio e Fiorentina.

Il Napoli ha vinto 32 delle 60 sfide contro il Verona in serie A (15 pareggi e 13 sconfitte). L’ultimo pareggio in casa scaligera risale al 24 aprile 1988 (1-1 con gol di Maradona e Galia).

La partita tra Verona e Napoli, valida per la nona giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 ottobre alle 15.00 in diretta su DAZN. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky.

Le probabili formazioni

Il Napoli deve fare a meno di Osimhen e Anguissa per infortuni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera: Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.