A cura della Redazione

Si giocherà sabato 28 ottobre, alle 15.30, la gara dell'8a giornata del campionato di Eccellenza tra Castel Volturno e Savoia.

Il match si disputerà allo stadio "Salvatore Gregorio Conte" di Mondragone (Caserta).

Il club casertano ha indetto la giornata "biancazzurra", non saranno dunque validi abbonamenti e ingressi di favore. Il biglietto costerà 10 euro, ingresso gratuito per donne e under 14. I tagliandi, disponibili nel numero di 450, saranno in vendita esclusivamente presso il botteghino dello stadio prima della gara.

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Castel Volturno Calcio.