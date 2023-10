A cura della Redazione

Arriva la seconda vittoria stagionale per Basketorre su due gare fin qui disputate. La formazione di Torre Annunziata, che partecipa al campionato Divisone Regionale 2 di pallacanestro, difende il parquet di casa del Palamarconi e si impone contro gli agguerriti avversari della Polisportiva Vico Equense.

L’atmosfera è calda, le tribune gremite da entrambe le parti, le squadre decise a battagliarsi. E’ tutto pronto per la sfida tra Basketorre, forte del buon esordio in quel di Acerra, e l’ASD Polisportiva Vico Equense, a caccia di una vittoria in trasferta, nella serata di ieri mercoledì 25 ottobre. Fin dalla palla a due, si prospetta una partita accesa, molto equilibrata e punto a punto. Il primo quarto inizia bene per la squadra di casa, che con buona difesa e efficaci contropiede si porta in vantaggio.

Poi, però, la partita dei ragazzi torresi si fa più complicata e la prima frazione termina 14 a 17 per gli ospiti. In fase difensiva mancano le chiusure sui tiratori, che trovano spazio e mandano a segno diverse triple, e al rimbalzo c’è poca reattività, causa di numerosi ma soprattutto velenosi secondi possessi. In attacco, si intravede una certa fretta nei passaggi e nel chiudere azioni, che conduce a palle perse e facile campo aperto per gli avversari.

Il primo tempo recita 29 a 34, con il Basketorre che fatica a trovare quella grinta che serve per il sorpasso. C’è bisogno infatti di un buon parziale per tornare in partita e prenderne il controllo; le carte in tavola ci sono, la voglia un po’ nascosta ma presente, gli avversari sono bravi ma non imbattibili. Fino al quel momento il Basketorre è trascinato da Monaco, che con tutta la sua abilità mantiene a galla la squadra, seguito da un’ottima prestazione di Ciraldo, autore di pochi punti ma importantissimo sia in difesa che nel portare palla, e da un buon primo tempo di Germano e Palmieri. La terza frazione non è così rosea come si pensava: Vico risponde ai tentativi di rimonta, in particolare con una coppia importante di triple, che pesano sulle possibilità di vittoria.

Nell’attacco del Basketorre sono ancora presenti fretta e indecisione nelle azioni, forse frutto dei numerosi tiri a cronometro fermo sbagliati e qualche errore banale sotto canestro.

All’inizio dell’ultimo quarto, i ragazzi oplontini sono sotto di 8, fermi a 51 mente Vico è a 59. È l’ultima chiamata per la vittoria, ora o mai più. A guidare questa improbabile rimonta è Passeggia, assente per gran parte della partita ma che si fa trovare pronto quando serve. I punti salgono, e quelli degli avversari rimangono fermi grazie a buoni possessi difensivi. Fino a quando si arriva al pareggio firmato dalla super tripla proprio di Passeggia.

Finale al cardiopalma, con 1 minuto e 40 alla fine e le due squadre separate da due punti in favore del Basketorre. Questo punteggio rimane fino alle ultime azioni, con i torresi che riescono a mantenere il vantaggio. Con poco meno di 24 secondi sul cronometro finale, dopo il rimbalzo difensivo su errore degli ospiti, la partita sembra terminata, quando accade l’impensabile. Viene chiamato un clamoroso fallo in attacco di Monaco, che con 19 secondi rimasti, regala il possesso agli avversari.

Come ulteriore beffa anche il secondo fallo tecnico per coach Passeggia, che vale l’espulsione e tiro libero a segno per Vico, che ora è sotto di un punto con un possesso a disposizione. Azione decisiva, con gli spettatori in piedi, che si conclude lasciando 2 secondi sul cronometro con un altro fallo in attacco, ma questa volta per Vico. La strepitosa partita si conclude con la vittoria del Basketorre, autore di una grandiosa rimonta, sudata ma gratificante.

Top scorer è Monaco, autore di ben 21 punti, seguito da Passeggia con 17 e Germano con 13. Strepitosa partita di Ciraldo, che dimostra di poter stare in campo e di essere importante.

Un incontro esaltante, dunque, ma non c’è tempo per riposarsi. La prossima gara di Divisone Regionale 2 è in calendario domenica 29 ottobre 2023 e sarà giocata sempre a Torre Annunziata tra le mura amiche di casa del Palamarconi contro la Virtus Pallacanestro Siano. Si prospetta un altro match interessante e imperdibile, con i ragazzi volenterosi di replicare il successo infrasettimanale, portare a 3 le vittorie consecutive, confermare punteggio pieno e testa della classifica.

ALDO BONZANI

(Foto di Iolanda Tessitore)