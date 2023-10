A cura della Redazione

Derby Savoia-Pompei al "Papa" di Cardito. La gara del turno infrasettimanale (nona giornata) del campionato di Eccellenza si giocherà mercoledì 1 novembre alle 15.30.

Per l'occasione, il club di Torre Annunziata ha indetto la "giornata bianca", non verranno dunque rilasciati ingressi di favore. Sarà invece consentito l'accesso agli abbonati (in tutto 25), cosa che di solito non avviene in situazioni in cui la Società decide di non rendere valide le tessere per assistere alla partita. Una decisione adottata per premiare i fedelissimi che hanno deciso di sostenere il Savoia sottoscrivendo l'abbonamento.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per gli ospiti, i tagliandi saranno disponibili al botteghino dello stadio prima del match.

I supporters oplontini, invece, potranno acquistarli presso i soliti punti vendita: Tabacchi Di Donna di via IV Novembre, Bar Andolfi di corso Umberto, Pasticceria Paolillo di piazza Imbriani e Club Passione Popolare di via Vesuvio.