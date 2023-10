A cura della Redazione

E’ tre su tre per il Basketorre. La striscia di vittorie continua per la squadra di Torre Annunziata che rimane imbattuta e a punteggio pieno nel campionato Divisione Regionale 2 di pallacanestro.

Dopo la sfida di mercoledì scorso contro Vico Equense, vinta di un solo punto dai torresi, è di nuovo tempo di scendere in campo per il Basketorre, sempre sul parquet di casa al Palamarconi, questa volta contro la Virtus Pallacanestro Siano, nel pomeriggio di ieri domenica 29 Ottobre 2023.

C’è tanta voglia di confermarsi e nello spogliatoio biancoceleste si respira la grinta e l’agonismo dei ragazzi. Le tribune sono stracolme ancora una volta di persone che si riuniscono per sostenere una squadra davvero promettente. Un’ulteriore vittoria infonderebbe negli animi dei ragazzi di casa una fiducia che potrebbe giovare molto nelle prossime gare, ma si sa che nessuna partita è semplice e bisogna sudare sempre per prevalere sugli avversari.

Dopo gli ultimi suggerimenti di coach Passeggia dalla panchina, è tempo dell’attesissima palla a due che apre le danze. Gli oplontini partono con il piede giusto, costanti in attacco e attenti in fase difensiva, e dopo appena 4 minuti giocati si portano in vantaggio sul 10-2.

Nei minuti successivi il ritmo rimane alto e la partita sembra già prendere una piega spiacevole per gli ospiti, con la formazione di casa che termina un primo quarto dominato sopra di 9 punti, sul 27-16. Le facce sugli spalti sono contente, i giocatori di casa non sembrano turbati, ma fiduciosi e rilassati. Forse anche un po’ troppo.

Infatti, dopo aver resistito nei primi minuti della seconda frazione, portando addirittura il vantaggio a +12, ecco che spuntano delle ombre nella partita del Basketorre. Il tenore offensivo cala, le percentuali si sporcano e il fondo della retina viene trovato sempre meno. Allo stesso modo in difesa qualche imperfezione di troppo concede dei punti importanti agli ospiti che, in pieno secondo quarto, si portano a -6.

La situazione sfavorevole sfocia quasi in un pareggio, ma nel momento di maggiore difficoltà a salvare il Basketorre è Passeggia, che firma una strepitosa tripla dall’angolo, seguita da un altrettanto importante canestro su fallo di Germano che dona ossigeno ai ragazzi e li riporta sul +9. La grande risposta permette agli oplontini di concludere un secondo quarto difficile con il punteggio di 44-35, ponendo dietro di sé un primo tempo che poteva andare meglio.

Nella prima metà della partita, il team di casa è sempre stato davanti, ma gli atleti torresi sanno che gli ospiti sono pronti a rosicchiare punti e ad usare il minimo calo di concentrazione a proprio vantaggio. Il terzo quarto inizia con un combattuto scambio di punti tra le due squadre. Un equilibrio che, però, dura poco. Si trasforma in un altro crescendo del Basketorre che, grazie a una coppia di triple di Monaco, raggiunge il massimo vantaggio di +15.

Il ritmo è decisamente migliorato rispetto al calo del secondo quarto, almeno fino agli ultimi minuti quando ritornano gli spettri della seconda frazione, fatta di disattenzioni in difesa e tiri a basse percentuali realizzative.

Il quarto termina con 8 punti di scarto tra le due squadre. E’ tutto ancora da decidere negli ultimi 10 minuti.

Ritorna il clima di tensione e di agonismo delle prime fasi di gioco. Gli ospiti vivono un buon momento e approfittando di alcune decisioni arbitrali a loro favore si portano più vicini che mai al vantaggio, sotto di soli 3 punti. Eroe della seconda ripresa è Betteghella che, nonostante fosse penalizzato dalla precarietà dei suoi 4 falli, guida la squadra a un’ultima resistenza, che si protrae negli ultimi minuti e termina sulla sirena: il Basketorre è vittorioso. Migliore realizzatore della partita è Passeggia, autore di 22 punti, seguito da ottime prove di Monaco e Palmieri a conferma di una performance di squadra davvero notevole.

È stato, dunque, un match di luci, ma qualche ombra qua e là è comunque comparsa. Gli atleti oplontini, indubbiamente, sono in possesso delle qualità per affermarsi, ma in certi casi si assiste a cali di tensione che possono essere pericolosi nei prossimi impegni. La doppia sfida consecutiva casalinga della settimana è stata un successo per il Basketorre. Ora la testa, però, è già alle prossime due gare di questa settimana. La prima in trasferta, contro Ercolano il 2 novembre, si prospetta un banco di prova importante.

L'attività di minibasket del Basketorre

Per la società Basketorre da segnalare anche l’attività di minibasket, sempre di ieri domenica 29 ottobre, con gli aquilotti impegnati in un triangolare con i piccoli atleti di Boscoreale e Avellino. «I bambini si sono divertiti, è stata una bella esperienza», ha commentato Iolanda Tessitore, responsabile del settore. Il minibasket è fondamentale per la società Basketorre poiché rappresenta il viatico iniziale di approccio alla pallacanestro, oltre ad essere opportunità di divertimento e occasione per socializzare.

Da ringraziare gli sponsor della squadra, MB Costruzioni e Pastificio Setaro, che supportano e seguono i biancocelesti nel loro cammino.