A cura della Redazione

La settimana del lungo ponte dei morti con una doppia organizzazione della Boxe Vesuviana nel Saline delle feste dell’Hotel Vittoria di Pompei.

Si parte il 1° novembre, con un interessante confronto tra una rappresentativa della Campania contro quella della Lombardia, in cui saranno impegnati diversi atleti della Boxe Vesuviana desiderosi di ben figurare.

Dopo due giorni, dal 3 al 5 novembre, per il decimo anno consecutivo avrà inizio il Torneo Nazionale della WBL (Woman Boxing League) con 8 squadre di atlete della Campania, Lombardia, Puglia, Emilia, Lazio, Marche, Liguria e Veneto che, sotto gli attenti sguardi dei selezionatori azzurri, si affronteranno per far vincere la propria Regione ma anche per ben figurare ed impressionare i selezionatori. L’Hotel Vittoria del Patron Rosario Africano, presidente anche del Comitato Regionale Campano, sarà ancora una volta il trampolino di lancio per giovani promesse, proprio come successe con Irma Testa agli inizi della sua straordinaria carriera.

Ingresso libero per chi vuole godere di un buon programma di boxe.

Programma Pompei 1 novembre 2023

JUNIOR kg 54/56 (14-16 anni)

Scarfato vs Zakarhy

JUNIOR KG 54/56

Ciaravolo vs Villa

JUNIOR/YOUTH 58/60

Deangelis vs Panarisi

YOUTH KG 57/58 (16- 18 anni)

Balzano vs Fiorenza

JUNIOR/YOUTH KG 66/67

Giordano vs Ghiringhelli

JUNIOR/YOUTH KG 65/66

Oliva vs Sobeih

ELITÈ KG 60/62 (over 18 anni)

Corbelli vs Bignami

ELITÈ KG 64

Chiani vs Costa

YOUTH 64/66

Pinto vs Ben Oun Ezzobair

SCHOOL KG 57 (13-14 anni)

Palazzo vs Cardillo

JUNIOR DONNE KG 57

Serpe vs Pecoraro

SPARRING IO (12-13 anni)

Luigi Pio Lettieri (Boxe Vesuviana) vs Mario Manzo (Boxing Castallammare)

Maria Annunziata (Boxe Vesuviana) vs Jasmin Sergi (Boxing Castellammare)

Antonio Feroleto (Boxe Vesuviana) vs Dario Costel (Boxing Castellammare)

Vincenzo Di Napoli (Boxe Vesuviana) vs Gennaro Di Palma (Boxing Castellammare)

Salvatore Immola (Boxe Vesuviana) vs Giuseppe Iasevoli (Apollo Boxe)