A cura della Redazione

Altra pesante sconfitta per il Savoia in campionato. Nella nona giornata del girone A del campionato di Eccellenza, i biancoscudati perdono 4-1, in casa, nel derby con Pompei.

Ospiti in vantaggio con Malafronte al 32′. Ad inizio ripresa, il pari di Petricciuolo. Poi, la squadra della città mariana v valanga con Velotti, ancora Malafronte e a chiudere Di Girolamo.

Troppo forte il Pompei allenato da Diego Armando Maradona Jr per la formazione di Torre Annunziata, alla quinta sconfitta stagionale.

Nel prossimo turno, il Savoia giocherà in trasferta contro il Givova Capri Anacapri.