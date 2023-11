A cura della Redazione

La stagione finora perfetta del Basketorre continua. Arriva la quarta vittoria consecutiva contro i ragazzi dello Sporting Club Ercolano.

Dopo due partite giocate tra le mura di casa, è tempo per i biancocelesti di spostarsi nella vicina Ercolano, dove ieri giovedì 2 novembre gli atleti oplontini hanno esteso la striscia di successi.

Già dal pre-partita si respira aria di tensione. I ragazzi torresi percepiscono la pressione sulle loro spalle. Diventa sempre più complicato continuare a vincere e nessuna partita è scontata come può sembrare.

Sanno però che ci sono gli elementi per una buona gara e l’unica cosa da fare è continuare a spingere, usando quella grinta sportiva che ha già fatto tanto bene alla squadra.

Finita la sessione di tiro, giunge il momento più atteso, quello della palla a due, che segnerà l’inizio della sfida. Tra gli applausi e gli incitamenti motivazionali dagli spalti, inizia la partita.

Il primo quarto non presenta un ritmo elevato, gli equilibri sono da determinare e le squadre non spingono ancora al massimo.

Nonostante questo, si nota leggerezza nell’avvio torrese. I ragazzi di coach Passeggia partono male, con un parziale di 8-0 per i giocatori di casa, che segna i primi minuti di gioco.

L’andamento sfavorevole per il Basketorre si estende nei minuti successivi del primo quarto, ma con qualche canestro, tra tiri liberi e dal campo, lo svantaggio si riduce leggermente.

Non arriva però occasione per agguantare il pareggio né quantomeno il vantaggio, con gli avversari che resistono per tutto il primo quarto, che termina sul 25-15.

Se i torresi vogliono assaporare la vittoria, c’è bisogno di una scossa in attacco e buoni possessi difensivi, con risultato contropiede e facili canestri.

Un barlume di luce risplende nel secondo quarto. Un inizio sublime per gli oplontini che si portano a meno 3 nei primi minuti di gioco.

Ne scaturisce una situazione di punto a punto, con le squadre che si scambiano canestri dai due lati del campo. La partita si fa fisica e combattuta, ma i ragazzi torresi sanno come affrontare queste situazioni e con canestro di Germano, nel mezzo del secondo quarto, ottengono il primo vantaggio del match.

Nei minuti rimanenti del primo periodo il vantaggio non trova pace, rimbalza da una squadra all’altra, senza affermarsi in maniera importante. La retina è trovata ad ogni possesso in entrambi i canestri, ed è sorprendente vedere come nessuno abbassi il ritmo e conceda bersaglio facile agli avversari.

Un secondo quarto segnato da puro agonismo termina sul 34-31, con il Basketorre sotto di appena 3 punti.

In questo tipo di partite, dove tutti sono più agguerriti che mai, non è concesso rilassarsi, e le minime imperfezioni da un momento all’altro, possono trasformarsi in uno svantaggio considerevole, impossibile da colmare.

Lo sanno bene i ragazzi torresi, nel loro spogliatoio regna la concentrazione e la grinta, pronti a vivere un secondo periodo che ha tutti gli elementi per regalare un’altra bella vittoria.

Ultimi chiarimenti con coach Passeggia e si scende in campo per il terzo quarto, forse il più importante e determinante.

Come nel secondo quarto, i torresi iniziano brillantemente, con un due su due dal campo, che si traduce in vantaggio. È però solo l’inizio del secondo periodo, c’è tutto da giocare e decidere.

Il ritmo è elevato, non c’è occasione di allontanarsi con il vantaggio nel sacco e chiudere la partita, le squadre sono pronte a subito riagganciarsi al punteggio.

Il Basketorre riesce comunque a mantenere un piccolo vantaggio nei minuti centrali del quarto, portandosi sul 36-43, sopra di 7 punti.

Negli ultimi minuti arriva la risposta di Ercolano, che si riporta a meno 2 e chiude il quarto sotto di medesimi punti, sul 46-48.

È il momento dell’ultima frazione decisiva per la sfida. Quello che serve per i torresi è un buon parziale da poter controllare fino alla sirena.

Sulla scia di questo pensiero inizia il quarto, con un buonissimo parziale dei biancocelesti, che si allontanano a più 8. Ercolano, però, si fa trovare pronta e risponde lucida con canestri importanti, che la riportano a meno 3.

Nel momento di massima tensione i nervi dei ragazzi torresi non cedono. Con calma nel gestire le azioni offensive cercano di scappare sul più 7.

Il vantaggio si restringe a 4 ai margini dell’ultimo minuto di gioco, il più intenso.

Può succedere ancora di tutto.

Con 36 secondi alla fine, viene chiamato un fallo di ostruzione di Germano, che manda in lunetta Ercolano, con la possibilità di riaprire tutto.

La fortuna è però ancora dalla parte del Basketorre, che su doppio errore avversario sui tiri liberi, guadagna a sua volta dei tiri a cronometro fermo, che determinano la fine della partita. Alla sirena finale il punteggio recita 62-66 per il Basketorre.

Miglior realizzatore è Germano, che mette a referto 21 punti, seguito da Monaco e Passeggia, che segnano rispettivamente 17 e 12 punti.

È stata una partita agguerrita, fisica e combattuta. Non è stato concesso rilassarsi nemmeno un minuto, l‘agonismo era alle stelle.

Ulteriore prova di forza del Basketorre, che continua a far parlar di sé in maniera strepitosa.

Se a inizio stagione c’era qualche dubbio sull’intesa e sulla voglia dei ragazzi torresi, ora si aspetta una grande stagione, che fino ad oggi è iniziata a punteggio pieno.

La settimana non è però finita per il Basketorre che domani sabato 4 novembre si sposterà ad Avellino, in cerca della quinta, consecutiva vittoria stagionale nel campionato Divisione Regionale 2.