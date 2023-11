A cura della Redazione

Trasferta amara per il Basketorre. Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive. I biancocelesti di Torre Annunziata si arrendono agli Avellino Boars.

L’idea della prima sconfitta era presente nelle menti dei torresi, ma l’obiettivo era quello di farla arrivare più tardi possibile. È pressoché impensabile di poter vincere tutte le partite che si giocano, le sconfitte fanno parte dello sport e sono costruttive per un futuro migliore. È arrivata sabato 4 Novembre la prima sconfitta stagionale del Basketorre che non riesce a sovrastare gli Avellino Boars, fuori casa, in una lunga trasferta pomeridiana.

Fino a quel momento il Basketorre era primo in classifica del campionato Divisione Regionale 2, a pari punti con Marigliano. Vantava 4 vittorie su 4 partite giocate, risultato che presentava un buon biglietto da visita per la sfida in terra irpina.

Arrivati in palazzetto, i ragazzi torresi sono carichi, vogliosi di ottenere un’ulteriore vittoria, pronti per scendere in campo.

L’andamento del primo quarto è piuttosto equilibrato, le due squadre si scambiano canestri ogni azione e il vantaggio slitta da una parte all’altra. Il punteggio si mantiene ancora basso, nessuna squadra scappa in vetta e gli equilibri sono ancora da determinare.

Dal lato oplontino però si inizia a vedere pigrizia in attacco e lassismo in difesa. Non si riesce a trovare il fondo della retina e in difesa i biancocelesti giocano al ritmo degli avversari, concedendo canestri.

Tuttavia il primo quarto termina con pochi punti di distacco tra le due squadre, sul 12-8 per gli avellinesi.

Per il Basketorre serve un buon secondo quarto, come si è visto nelle partite scorse, che infondi fiducia ai ragazzi e li carichi per la fine del primo tempo. Nonostante un inizio positivo, con i torresi che arrivano a ridosso del pareggio, questo auspicato e desiderato aggancio non si realizza. Continua a essere presente poca intraprendenza nell’attacco biancoceleste, complici alcune imperfezioni che portano a palle perse e soprattutto numerosi tiri da dietro l’arco a bassa percentuale. Dal lato difensivo qualche fallo di troppo fa scappare gli avellinesi in vantaggio. Un secondo quarto sottotono termina sul 40-26. Il Basketorre è sotto di ben 14 punti.

Le opportunità ci sono, si potrebbe fare qualcosa per ritornare in partita, ma quello che serve ai torresi è farlo subito, perché il cronometro scorre e il tempo diminuisce.

Sulla scia di questi pensieri inizia il secondo tempo, forse determinante. Per i giocatori oplontini in panchina, per lo staff della squadra, per i tifosi sugli spalti, sarebbe stato bello vivere una rimonta dai toni epici e celebrare una vittoria insperata, ma non sembrano esserci gli elementi per il quinto successo consecutivo.

Nonostante il Basketorre provi a rimontare, ritornando a metà terzo quarto sul meno 14, lo svantaggio rispetto al tempo rimanente sembra incolmabile. In questi momenti di dispersione i ragazzi probabilmente non ci credono più e abbassano il loro livello di agonismo, facendo aumentare i punti di distacco. Il terzo quarto finisce sul 56-42, i torresi sono sotto degli stessi 14 punti del quarto precedente ma con 10 minuti in meno. Nell’ultimo quarto si rivive la stessa situazione della terza frazione, ma probabilmente si respira la consapevolezza che la partita per i torresi è andata.

Il punteggio finale è di 80-50, una sconfitta dolorosa, ma utile per riconoscere i propri limiti. Il miglior biancoceleste è Mautone, che brilla nella sconfitta, autore di ben 19 punti, a conferma delle sue doti cestistiche. A seguirlo nella classifica realizzatori sono Monaco, che mette a referto 15 punti e Germano, che si ferma a 9.

Per il Basketorre questo non deve essere un punto di arrivo, bensì un nuovo punto di partenza per riprendersi al meglio, e tornare più forti di prima. Il gruppo è più unito che mai, forse danneggiato da vari infortuni di alcuni giocatori, ma che sorprende ogni partita di più e che mostra sempre ideali di amicizia e correttezza sportiva.

Bisogna apprendere dalla sconfitta e ricalibrare le forze per la prossima partita, domenica 12 Novembre contro Sammaritana Basket, che si giocherà in casa torrese, dove i tifosi saranno vogliosi di vedere la loro squadra di nuovo sorridere per una vittoria.

GLI IMPEGNI DELL’UNDER 16

Parallelamente alla giornate di campionato di Divisione Regionale 2, i ragazzi del under 16 del Basketorre hanno preso parte ad un torneo nazionale in occasione delle festività di Halloween, organizzato dagli amici di Stabia, che ha coinvolto gli atleti degli anni 2008 2009 2010. Questi eventi sono sempre importanti per i piccoli cestisti perché fonte di divertimento e di svago, che permettono di socializzare con ragazzi provenienti da altre società e di legare tramite lo stupendo sport del basket.

Per l’attività della società è dovere ringraziare gli sponsor del Basketorre, Pastifico Setaro e MB Costruzioni, sempre presenti sulle casacche di grandi e piccoli.