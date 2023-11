Un gol per portare la Lazio in vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Ciro Immobile con la maglia biancoceleste. Record storico centrato all’Olimpico con una bella festa sotto la Curva Nord con i tifosi scatenati. Numeri super: 165 segnati in A, 16 in Europa League, 10 in Coppa Italia, 6 in Champions, 2 in Supercoppa italiana, uno in Conference League.

Statistiche da aggiornare per il giocatore che ha segnato più gol con la maglia della Lazio. Dal 2016 la storia d’amore continua. Nel dettaglio ecco tutte le perle: 151 gol segnati di destro (compreso quello contro il Feyenoord), 27 di sinistro, 22 di testa, 57 su rigore, 190 da dentro l’area, 9 da fuori. La leggenda è iniziata il 21 agosto 2016 contro l’Atalanta. Oggi sono 200, un record destinato ancora ad aumentare. Davanti ci sono due anni di contratto e chissà, pure altri. Immobile, capocannoniere in A per 4 volte, sigla l’ennesimo record e guarda avanti.

A fine gara, Immobile ha ricevuto dall'UEFA il premio come miglior calciatore della partita.

Le parole di Immobile nel post partita

“Il gol è importante in un momento non facile. Il girone è equilibrato, sarà così fino alla fine. Ci giocheremo la qualificazione a Madrid. Serviva una rete così per scacciare via la mia situazione. Bello poi che la squadra abbia vinto, la rete è importante. L’ho festeggiato con tutta la mia gente. Quando le cose vanno male si dicono tante cose, ma il calcio vive di alti e bassi. Chi è più equilibrato la vince è la morale. Sono felice perché è arrivato in un momento difficile, ma non il più difficile da quando sono qui”.