Undicesima giornata del campionato di Eccellenza campano. Il Savoia ospita in casa l'Ercolanese 1924.

Le due formazioni sono quasi appaiate nella classifica del girone A, con quella di Torre Annunziata che sopravanza gli avversari di un solo punto (13 vs 12).

La gara si disputerà domenica 12 novembre alle 14.30 allo stadio "Papa" di Cardito, impianti casalingo dei biancoscudati.

Per i tifosi di Ercolano sono disponibili 300 tagliandi al costo di 10 euro, in vendita presso "I Point Ercolano" di via Veneto, nel piazzale antistante la Stazione della Circumvesuviana.