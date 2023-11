A cura della Redazione

La Start Volley Bisceglie si impone sulla Vesuvio Oplonti Volley con il risultato di tre a zero. Dopo una striscia di cinque vittorie, la compagine allenata da Ciro Alminni cede il passo alla formazione pugliese che ora conduce, in solitaria, il girone I di serie B2.

Una gara che ha confermato tutte le difficoltà della vigilia e che ha visto le tigers vesuviane incapaci di scalfire la difesa di Bisceglie. Il ritmo gara è stato scandito da una lunga serie di scambi intervallati da troppe indecisioni arbitrali, alcune consumatesi in momenti chiave della gara.

Bisceglie ha meritato, comunque, tutto il plauso dei tifosi presenti al Pala Dolmen dove a supportare le tigers vesuviane c’erano anche i tifosi oplontini. Nel primo set, padrone di casa avanti 5 a 1 e Vesuvio Oplonti capace di rispondere fino all’8 pari. Ancora un break di casa fino al massimo vantaggio 16-10. Sul 21-18 l’indecisione arbitrale che accompagna Bisceglie sull’1 a 0.

Il secondo set si apre con un parziale di 9 a 4 per Bisceglie con la Vesuvio Oplonti che la ribalta fino al 10-12. La Star Volley ritrova il campo e chiude il secondo set 25-20.

Nel terzo set, partenza ad handicap per la Vesuvio Oplonti con il parziale di 10 a 2 per le padrone di casa che poi subiscono il contro-break con un parziale di 14 a 8. Sul 18 -16 per Bisceglie, time out di casa per provare a gestire il finale, con la gara che termina al terzo set con il punteggio di 25 a 21.

Per il presidente Angelo Cirillo non c’è alcun motivo per non sorridere per l’avvio di stagione: “Siamo solo alla sesta giornata ed in questo avvio, più che positivo, abbiamo disputato ben quattro gare in trasferta. La sfida promozione non è mai stata un duello tra noi Bisceglie ma riguarda almeno sei compagini di questo torneo. Ora serve ancora maggiore convinzione nei nostri mezzi. Io sono fiducioso anche perché questa sera non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale e, nonostante ciò, abbiamo tenuto testa all’avversario in tutti e tre i set. A Bisceglie va il plauso per aver saputo meritare il successo. Stasera sono state superiori a noi ed il risultato ci sta tutto”.

Nella serata della prima sconfitta la nota positiva è la vicinanza dei tifosi: “Ringrazio quanti hanno fatto tanti chilometri per seguire la squadra qui in Puglia, soprattutto le nostre piccole atlete delle giovanili che volevano apprezzare da vicino le loro beniamine”.

Ora testa alla prossima gara, sabato, al palazzetto di Torre Annunziata, arriva Accademia Benevento.