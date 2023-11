A cura della Redazione

Le giovani terribili di coach Salerno continuano a macinare gioco e vittorie. Altro successo in casa, stavolta contro la Volley Casoria.

Così l’allenatrice della squadra di Torre Annunziata: “La squadra si è ben comportata anche oggi, contro un’avversaria compatta ed organizzata. Abbiamo giocato con il massimo della concentrazione e siamo riuscite a portare a casa il risultato”.

Di seguito il commento di Rosalia Perna: “La partita è stata bella tosta. Ci siamo impegnate tanto per ottenere questo risultato: ci ha aiutato tanto l’armonia di squadra che non manca mai. Come al solito, l’unione fa la forza, anche nel nostro caso. Dove può arrivare la Fiamma? Per il momento i traguardi stagionali sono quelli di crescere tecnicamente e lavorare nel miglior modo possibile. E per scaramanzia non aggiungo altro. Stiamo andando bene e di questo siamo tutte contente”.