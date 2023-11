A cura della Redazione

Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato su Twitter (ora X) il ritorno del tecnico toscano, che già aveva allenato i partenopei dal 2009 al 2013. Con lui in panchina, il Napoli partecipò per la prima volta alla Champions League come la conosciamo oggi.

Mazzarri resterà in carica fino al termine della stagione.

Nel contempo, il club ha comunicato l'esonero di Rudi Garcia e del suo staff.

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia.

A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi", si legge nel comunicato.