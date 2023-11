A cura della Redazione

Jannik Sinner liquida in 3 set il russo Daniil Medvedev (6-3 / 6-7 / 6-1) e si qualifica per la finale del torneo dei 'Maestri' del tennis, in programma domenica 19 novembre a Torino al Pala Alpitour non prima delle ore 17,00 (al termine della finale del doppio).

Il tennista italiano affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che si affronteranno stasera alle ore 21,00.

Mai prima d'ora un italiano aveva raggiunto la finale delle Atp Finals.