A cura della Redazione

L'Italia di Luciano Spalletti si qualifica a Euro 2024. Bastava un pari contro l'Ucraina alla BayArena di Leverkusen per staccare il pass per la competizione continentale in Germania, e così è stato.

I campioni in carica giocano una buona gara soprattutto nel primo tempo, sfiorando in un paio di occasioni il gol.

Nella ripresa, tanta sofferenza per gli azzurri, impegnati soprattutto a difendere quel punticino utile a garantirsi la qualificazione.

Nel finale, contatto dubbio nell'area italiana, con Cristante che pare toccare Mudryk ma per l'arbitro Gil e per il Var è tutto regolare. Forse c'erano gli estremi per il penalty che avrebbe potuto far ripiombare nell'incubo degli spareggi la formazione tricolore.

Appuntamento dunque in Germania a giugno. Il 2 dicembre il sorteggio dei gironi della fase finale. L'Italia passa come seconda del gruppo C, con 14 punti - gli stessi dell'Ucraina ma con una migliore differenza reti -, prima l'Inghilterra con 20.