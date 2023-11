A cura della Redazione

Sarà Marco Guida, della sezione AIA "Francesco Santucci" di Torre Annunziata, ad arbitrare il derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma domenica 26 novembre alle ore 20,45. Mariani dirigerà invece la sfida tra Atalanta e Napoli (sabato ore 18), mentre Di Bello è stato designato per Milan-Fiorentina (sabato ore 20.45).

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A.

Guida ha diretto Juventus-Inter dell’8 marzo 2020, terminata 2-0 in favore dei bianconeri con gol di Rasmey e Dybala. In totale, il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato il club torinese in 22 occasioni tra Serie A e Coppa Italia: il bilancio complessivo recita 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Meno netti i numeri con i nerazzurri: la società meneghina, con l'arbitro campano, si è imposta 14 volte su 28, con 8 pareggi e 6 sconfitte.