A cura della Redazione

Il Savoia in campo domenica contro il Real Forio, nella 14a giornata del campionato di Eccellenza campano.

La gara si giocherà il 3 dicembre allo stadio "Papa" di Cardito alle 14.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

I tagliandi sono acquistabili presso tabaccheria Di Donna di via IV Novembre, Bar Andolfi di corso Umberto I, Pasticceria Paolillo di piazza Imbriani e Club Passione Popolare di via Vesuvio. Gli under 14 entrano gratis.

Per gli ospiti, i biglietti potranno essere comprati al botteghino dello stadio prima della partita.