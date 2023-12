A cura della Redazione

Sorteggiato il girone dell'Italia ai prossimi Europei in Germania che si disputeranno a giugno.

I campioni in carica, inseriti nel Gruppo B, pescano Albania, Croazia e Spagna. L'Italia era inserita in quarta fascia, ossia la peggiore con la possibilità di incontrare squadre forti. E così è stato.

Il 15 giugno a Dortmund l’esordio con l’Albania, il 20 giugno a Gelsenkirchen la sfida con le Furie Rosse e il 24 giugno a Lipsia l’ultimo incontro con la Croazia.

"Poteva andare meglio, il girone è tosto - il commento a caldo del CT Luciano Spalletti -, essere in quarta fascia ti fa rendere conto di avere tante squadre davanti, ma niente deve toglierci la consapevolezza che siamo l’Italia. Con la Spagna bisogna andare a giocarsela, altrimenti si perde il piacere di giocare a calcio, la Croazia è una squadra forte ed esperta e l’Albania ha dimostrato di saper stare in campo. Molto dipenderà da quello che sarà il nostro livello di condizione, da quella che sarà la preparazione che avremo potuto sviluppare. Diventa difficile ora fare dei pronostici, bisognerà vedere come arriveranno le squadre all’Europeo”.

“Siamo relativamente soddisfatti - le parole del presidente federale Gabriele Gravina - .Come in tutti i sorteggi auspicavamo qualche situazione meno impegnativa, ma abbiamo visto che poteva andare anche peggio. Siamo convinti di poter fare bene".