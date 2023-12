A cura della Redazione

Prosegue in maniera intensa l’attività della società sportiva di Torre Annunziata Basketorre. Gli ultimi giorni hanno visto impegnati Under 17, Under 19 e prima squadra.

LE PRESTAZIONI DELLE FORMAZIONI UNDER

Ad aprire le danze sono stati i ragazzi del Under 17, autori di un’ottima partita in trasferta, imponendosi contro San Giorgio, lo scorso sabato 25 Novembre. È la terza vittoria consecutiva della formazione, un buon segnale che emana fiducia e coraggio ai torresi. In campo ad eccellere singolarmente sono stati Mautone, Graziano e Olmo, ma da segnalare anche la significativa prestazione di squadra.

L’Under 19 martedì 28 novembre ha viaggiato destinazione Vico Equense. Gli oplontini controllano il ritmo per la maggior parte del match, mantenendo un vantaggio parziale abbondante in doppia cifra. A sei minuti dalla sirena si assiste però ad un calo agonistico non indifferente, la concentrazione scende e i torresi perdono il buon momento vissuto fino ad allora. Contro ogni pronostico la partita se l’aggiudica la squadra di casa, con punteggio finale 63-57. Per i torresi è una sconfitta che fa riflettere: nel basket anche minime perdite di concentrazione sono punite severamente, come dimostra la sfida di martedì. Sulla scia di questi pensieri i torresi si preparano al prossimo impegno, in data martedì 5 Dicembre, contro la Polisportiva Stabia.

SCONFITTA A TESTA ALTA DELLA PRIMA SQUADRA A BAIANO

Dopo un fine settimana di riposo, è tempo tornare in campo per la prima squadra del Basketorre nel campionato Divisione Regionale 2. Essendo la partita contro Athletic System San Giorgio rimandata a questa sera, i torresi si spostano a Baiano sabato 2 dicembre, per affrontare la Pallacanestro 1988 Baiano in un match che si prospetta non semplice. I torresi lo sanno, non è mai facile vincere fuori casa, in un parquet non conosciuto e senza il supporto della tifoseria amica.

Come di consueto, i primi minuti sono poveri di azioni salienti, ritmo è equilibrato e le squadre realizzano pochi canestri. Dopo i primi minuti di freddezza, Baiano cerca subito di dare uno strappo, ma il punteggio è ancora basso e nessuno riesce a far scappare la propria squadra. Un clima teso sia in campo che fuori accompagna un quarto non emozionante dal punto di vista agonistico, che non riesce a far scorgere quale sia la squadra in controllo.

Il Basketorre rimane sotto nei minuti principali del quarto, ma soltanto di poco. Nelle ultime azioni si intravede coraggio in attacco e qualità in difesa da parte degli oplontini, che conquistano il primo vantaggio del match. I primi dieci minuti recitano 16-19, il team di coach Passeggia è sopra di soli 3 punti. La partita si presenta estremamente equilibrata, per questo è importante per entrambe le squadre rimanere concentrati.

L’inizio del secondo quarto ripresenta l’andamento punto a punto del precedente, ad ogni canestro della squadra di casa, gli ospiti rispondono tempestivamente. Nessuna formazione riesce a scrollarsi di dosso l’avversario, non si presentano parziali importanti. Il punteggio recita 22-25, con i torresi che mantengono il vantaggio. I minuti avanzano, ma il ritmo della partita non sembra voler cambiare. Il punteggio è una perfetta immagine dell’azione in campo: totale parità sul 31-31. Il controllo continua ad essere conteso dalle due formazioni, che battagliano fino all’arrivo dell’intervallo.

Le squadre vanno negli spogliatoi sul 33-34. È una partita dove gli equilibri sono velati a tutti, ma è anche una partita pericolosa: al minimo calo la situazione può cambiare, ed in un battito di ciglia il ritmo punto a punto può essere assaltato e conquistato da una squadra.

Nemmeno i primi minuti della ripresa offrono un quadro completo della partita, le formazioni sono ancora punto a punto, in una danza che sembra non avere fine. Ecco però, mentre i minuti sul cronometro diminuiscono, il tanto atteso calo. I torresi sembrano giù di ritmo, non riescono più a finalizzare, mentre dall’altra mezzaluna Baiano trova la retina sempre più spesso.

La squadra di casa è ora a più 6: è l’ultima chiamata per il Basketorre, se non si reagisce ora si rischia di prendere il match. Il buon momento avversario però continua, i torresi non riescono ad agganciarsi e Baiano trova spazi nella difesa che permettono loro di avanzare nella piccola distanza. Alla squadra di casa sembra veramente entrare di tutto, Baiano arriva per la prima volta in doppia cifra di vantaggio. Il terzo quarto termina 54-45, con la squadra di casa che conduce un discreto vantaggio.

È il momento per i torresi di reagire, se si vuole trovare la vittoria. Un paio di canestri all’inizio dell’ultima frazione danno speranza ai torresi, che si riagganciano a meno 5, ma sanno che non è sufficiente per agguantare la vittoria. E infatti la squadra di casa non si fa trovare sorpresa e reagisce al tentativo di ribellione torrese, riportandosi a più 8. Con un clima estremamente teso nel palazzetto e i minuti che scorrono velocemente, i torresi si arrendono. Le ultime azioni vedono canestri a basse percentuali e in difesa ormai si intravede stanchezza. Poco utili sono stati gli sforzi sul nascere dell’ultimo quarto, la partita termina sul 68-55, il Basketorre perde fuori casa.

Per i torresi il miglior realizzatore è Passeggia con 14 punti, seguito da Germano che si ferma a 13. Buon rientro dall’infortunio di Palmieri, che segna 9 punti.

Dopo sconfitte del genere, bisogna saper rispondere, e i torresi hanno tutte le carte in regola per farlo. I ragazzi porteranno a casa una lezione, quella di non farsi condizionare dal clima teso in campo e fuori, anche se nella partita di sabato scorso era difficile.

Per il Basketorre non c’è riposo, i ragazzi della prima squadra devono velocemente ricaricare le batterie per tornare al meglio questa sera lunedì 4 Dicembre, quando disputeranno il recupero della giornata precedente, contro Athletic System San Giorgio in casa alle ore 21.15. Bisogna per gli oplontini tornare a giocare come sanno fare e cercare sempre la vittoria. Il pubblico, come sempre sarà presente per sostenere, insieme agli sponsor della squadra, i propri ragazzi e guidarli a suon di applausi alla vittoria.

ALDO BONZANI