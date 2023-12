A cura della Redazione

La Givova Fiamma Torrese sa solo vincere. Nonostante le assenze, ha chiuso la pratica contro Pallavolo Marigliano con un netto 3-0 al PalaPittoni.

Le parole di coach Salerno: “Le ragazze che hanno sostituito le assenti si sono fatte trovare pronte ed hanno fatto bene in campo. Le ragazze sono sempre più cariche e convinte dei loro mezzi: andiamo avanti così”.

Ludovica Cirillo ha, quindi, aggiunto: “Questa, come tutte le altre, è stata una partita importante perché ogni singola vittoria è un piccolo tassello per il nostro obiettivo finale. Di questo passo la Fiamma spero riuscirà ad arrivare alla coppa Campania ed a vincere il campionato. Bilancio personale? Grazie agli insegnamenti della coach, nel corso dei vari allenamenti, penso di star facendo molti progressi in questa stagione, ma ovviamente c’è ancora molto su cui lavorare”.