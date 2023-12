A cura della Redazione

Nel suggestivo scenario del Palazzetto Palajacazzi di Aversa, si è tenuto il recente Memorial Iodice, trofeo sud italia ASC-FIJLKAM,un evento che ha visto brillare il connubio tra AKV (Accademia Karate Vesuviana) e il mondo Meeting karate di Torre Annunziata, al corso Vittorio Emanuele III 374 (ex cinema Politeama), che ha riavviato da settembre i corsi di di Karate fijlkam in collaborazione con la AKV. Questo straordinario evento sportivo con oltre mille partecipanti, mostra quanto il karate possa essere un veicolo di crescita, disciplina e successo per i giovani atleti.

Una nota di particolare risonanza proviene dai giovani partecipanti di Torre Annunziata, guidati dal Maestro Alfredo Contino (tecnico federale) e il suo staff, che hanno fatto il loro debutto in una gara di percorsi ludico/sportivi, aggiudicandosi i primi posti e dimostrando un notevole impegno e talento. I percorsi ludico/sportivi rappresentano un'opportunità unica per i bambini di avvicinarsi al karate in modo divertente ed educativo, attraverso le linee guide della FIJLKAM , unica federazione riconosciuta dal CONI.

Il connubio tra Torre Annunziata e Pompei si è rivelato particolarmente fruttuoso, evidenziando un'efficace sinergia tra le due realtà. Il gruppo agonisti di Pompei ha conquistato oltre 10 podi, confermando l'elevato livello tecnico e la determinazione degli atleti. Inoltre, la società nel suo complesso ha raggiunto il sesto posto su 54 società partecipanti, affermandosi come una delle realtà più competitive della manifestazione, e del panorama sportivo Campano.

Questo successo è la testimonianza di un connubio tra Torre Annunziata e Pompei che funziona in modo eccellente. L'impegno, la dedizione e la passione degli atleti, uniti alla guida competente degli allenatori e al supporto delle famiglie, hanno contribuito a rendere indimenticabile la partecipazione al Memorial Iodice.

Il karate non è solo uno sport, ma una disciplina che insegna valori fondamentali come il rispetto, la determinazione e la perseveranza. In questo contesto, il Memorial Iodice si è rivelato non solo una competizione sportiva, ma un'occasione per crescere, imparare e creare legami duraturi tra gli atleti di Torre Annunziata e Pompei, legati dal gruppo sportivo AKV-Meeting-T.A..

In conclusione, il successo ottenuto al Memorial Iodice sottolinea il potenziale del karate nel plasmare la vita dei giovani atleti, evidenziando che quando il talento e la passione si uniscono, il risultato è un trionfo per l'intera comunità.