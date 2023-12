A cura della Redazione

Nel campionato italiano, ma soprattutto nella Nazionale italiana, c’è un ruolo che ha sempre visto protagonisti davvero di altissimo livello. Stiamo facendo riferimento a quello del portiere: non c’è dubbio che la scuola di numeri uno italiana ha sfornato dei talenti davvero eccezionali nel corso degli ultimi decenni, anche se ultimamente pare che qualcosa sia cambiato.

Nell’attuale serie A, però, il trend di cui stiamo parlando pare essersi un po’ bloccato, a maggior ragione dopo la scelta di Donnarumma, numero uno della Nazionale, di continuare la sua carriera al Psg. In questo momento, secondo tanti addetti ai lavori, è proprio il suo sostituto, Mike Maignan, come svelato sul blog del sito delle scommesse sportive di Betway, a diventare probabilmente il portiere più forte di tutto il campionato italiano.

Mike Maignan, una sicurezza in porta

In un interessante articolo di Ielpo e Collovati si parla proprio di Maignan e del suo ruolo da leader nel Milan, ma anche come numero uno tra i più forti della serie A e probabilmente anche in tutta Europa. D’altro canto, ha avuto il merito di guadagnarsi tutto fin dal suo arrivo a Milanello. Il buon Mike, infatti, ha dovuto affrontare i dubbi e le diffidenze di tifosi milanisti e degli addetti ai lavori, nel momento in cui è sbarcato nel capoluogo meneghino per raccogliere l’eredità di Gianluigi Donnarumma, che intanto volò alla volta del Psg.

Da quel momento, è stato un percorso sempre in crescita, con Maignan che ormai si può tranquillamente considerare tra i portieri più forti e autorevoli in tutto il mondo. Non poteva che essere un grande ex milanista, tra l’altro proprio nel suo ruolo, ad incoronare Maignan come uno dei migliori a livello mondiale. Mario Ielpo non ha avuto alcun dubbio, visto che secondo il suo parere l’estremo difensore rossonero è al livello dei top players in porta in Europa.

Una lunga analisi sui portieri in Europa

Nell’intervista che l’ha visto protagonista, Mario Ielpo ha chiarito le sue preferenze in tema di portieri. Maignan viene paragonato a un vero e proprio fenomeno, sottolineando soprattutto il suo grande carisma, oltre che una grande personalità, cosa che pochi altri numeri uno riescono ad avere e a mettere in mostra. Per Ielpo, il leader del reparto difensivo interista, invece, non è certamente all’altezza di Maignan. Lo svizzero Sommer, infatti, secondo l’ex numero uno rossonero è un portiere di medio livello, ma che comunque risulta essere decisamente affidabile perché non sembra avere particolari punti deboli.

Ielpo dedica una frecciatina anche all’ex numero uno rossonero. Stiamo facendo riferimento inevitabilmente a Gigio Donnarumma: l’ex portiere di riserva del Milan ha definito il numero uno della Nazionale come un portiere moderno, ma piuttosto antico nel gioco, visto che ha sicuramente qualcosa in meno di Maignan sia a livello di uscite, ma anche nella gestione con i piedi. Detto questo, Ielpo non si tira in ogni caso indietro quando c’è da sottolineare come Donnarumma, quando si parla di parate, ha capacità fuori dal comune, essendo probabilmente il migliore di tutti sotto questo aspetto, ma purtroppo avendo diverse lacune nel resto del gioco.

Ielpo ha parlato anche degli altri numeri uno che apprezza notevolmente. In primis Vicario, portiere italiano che è volato al Tottenham, per cui ha solo belle parole. Nello specifico, è rimasto davvero impressionato dalla straordinaria prestazione di Vicario in uno degli ultimi match, con il Tottenham che si è trovato in campo con soli 9 uomini, e dove ha tenuto in piedi la squadra da solo, con alcune parate eccezionali. Parole al miele che invece Ielpo non dedica all’estremo difensore del Manchester City, ovvero il brasiliano Ederson, dato che Ielpo evidenzia come sia certamente forte, ma non così affidabile come altri portieri.