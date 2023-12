A cura della Redazione

Nonostante le assenze, la Fiamma trova l’ennesima vittoria stagionale, anche in trasferta. 3-0 e tanta soddisfazione, come sottolineato da coach Salerno: “Le ragazze stanno acquisendo sempre più maturità, siamo soddisfatte del loro percorso di crescita”.

Eva Azzurro ha aggiunto: “Giocare in trasferta presenta sempre qualche ostilità, infatti non siamo partite benissimo ma siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco e alla fine a portare a casa i 3 punti. Questa, come tutte le altre vittorie fino ad ora, è importante per il nostro cammino ma forse più di tutte ci ha dato la consapevolezza di saper essere squadra e di essere pronte ad aiutarci in qualsiasi momento di difficoltà. Ne approfitto per rivolgere un invito a tutti i nostri sostenitori per venirci a supportare domenica prossima per l’ultima partita dell’anno!”.