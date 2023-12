A cura della Redazione

È un gran campionato quello portato avanti dai ragazzi dell’under 17, che con la partita del 9 dicembre scorso ribadiscono il primato in classifica. Un match importante, una grande prova per la squadra biancoceleste, che non sembra danneggiata dai recenti infortuni. A guidare il Basketorre verso un altro successo sono state le ottime prestazioni di Olmo, Graziano e Cardoncello.

Lunedì 11 dicembre è scesa in campo a Torre del Greco l’Under 19, vogliosa di riprendersi da un momento non facile. L’esito della partita è stato però rinviato: poco prima della fine del primo tempo il campo è stato definito troppo scivoloso, dichiarando così il rinvio della partita.

Debutto per la squadra Under 14 a Palma Campania, che si chiude con una sconfitta. Il gruppo è relativamente nuovo, e bisogna avere esperienza per iniziare a familiarizzare con le meccaniche del campionato, cosa che cercheranno di fare i torresi.

Attività per il minibasket delle categorie aquilotti e scoiattoli, che domenica 10 dicembre hanno partecipato ad un gemellaggio con i colleghi di Cava de’ Tirreni: “I ragazzi si sono divertiti molto, abbiamo ricevuto grande ospitalità dai nostri amici di Cava“, commenta Iolanda Tessitore.

Dopo due dure sconfitte per la prima squadra del Basketorre, si rivede la vittoria in casa contro Gragnano.

L'obiettivo era lasciarsi alle spalle le due sconfitte e ripartire da un buon risultato, e così è stato fatto dai torresi nel match di ieri sera, giovedì 14 dicembre contro Gragnano Basket.

Non è la prima volta che i biancocelesti affrontano i ragazzi di Gragnano, nel precampionato infatti si è disputata un’amichevole sempre a Torre Annunziata, ma una partita di campionato è sicuramente più impegnativa di una semplice amichevole. Lo sanno bene i torresi, scesi in campo con la voglia di ripartire più forti di prima, partendo dalla palla a due.

L’inizio come di consueto è ancora terreno di prova, le squadre inquadrano i ritmi della partita ed è sempre difficile capire già chi possa spuntarla. L’andamento si stabilizza in una precaria situazione di punto a punto, dove nessuna formazione riesce a scappare con un buon margine.

Gragnano prova a dare una scossa alla partita, ma il punteggio è ancora basso con innumerevoli possibilità di sorpasso. Il Basketorre risponde bene ai buoni minuti degli avversari, trovando la parità prima e il vantaggio poi nei minuti finali del quarto. Un buon primo quarto termina 17-15. Il ritmo è basso, ma i torresi hanno già fatto vedere che possono immettersi nella partita e produrre buoni parziali.

Dopo le prime azioni della seconda frazione il minimo vantaggio torrese rimane. Col passare dei minuti si ritrova uno scarto piccolo tra le squadre, si entra in un momento delicato dove bisogna mantenere la concentrazione. Il Basketorre regge alla pressione, allungando leggermente sul finire del primo tempo, prima portandosi a più 7 e poi al termine del secondo quarto a più 4. Le squadre sono mandate negli spogliatoi sul 35-31. Le sensazioni nello spogliatoio biancoceleste sono buone, si comprende di possedere i mezzi per poter portare a casa la partita, ma al contempo si capisce che un parziale negativo potrebbe essere molto dannoso.

I primi minuti della ripresa vedono Gragnano partire molto forte, coraggiosa nel voler prendere il vantaggio. Gli ospiti arrivano quasi alla parità, che manca per un solo punto. Per i torresi è forse un momento determinante, non bisogna lasciare scappare la formazione avversaria. La risposta biancoceleste è ottima, i torresi schizzano a più 9, che alla sirena del terzo quarto ritorna ad un più 5, sul 49-44.

La partita entra nel suo momento cruciale, il quarto decisivo. Il Basketorre riparte sulla scia degli atteggiamenti di fine terzo quarto, ma Gragnano non demorde, rimanendo sempre attaccata. Con poco più di 3 minuti alla fine si ritrova la parità, l'agonismo è al massimo, non si può sbagliare. Ad un minuto dalla fine i torresi sono sopra di un punto, un minimo errore costa la partita. Con una serie di azioni al cardiopalma il Basketorre tiene il vantaggio e forza una palla persa su rimessa ospite decisiva. Il Basketorre vince in casa 61-57.

Altra grande partita per Monaco, che registra a referto 21 punti. Buona prova di Palmieri e Passeggia, entrambi autori di 12 punti.

È una partita che rappresenta un ottimo punto di ripartenza da cui trarre tutti gli aspetti positivi, migliorando quelli negativi. I torresi ne avevano bisogno, una vittoria vale come oro per continuare a spingere e per ritornare a quella forma di inizio campionato che sembra un ricordo, ma che deve tornare realtà.

I ragazzi torresi avranno ancora poco tempo per riposare, con la prossima partita domani sabato 16 dicembre, ad Angri contro la Pol. Basket Angri. Le partite fuori casa sono sempre più difficili di quelle giocate nel campo amico, ma saranno affrontate dai torresi con lo stesso atteggiamento, inseguendo un’ulteriore vittoria.