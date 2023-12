A cura della Redazione

Si fa sempre più stretto il legame tra la Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziatae il mondo della scuola.

Sempre più spesso, prima e dopo gli allenamenti, atlete, dirigenti e staff tecnico sono impegnati in momenti di formazione rivolti a giovani e giovanissimi. Nelle ultime due settimane la palleggiatrice Federica Battaglia, il coach Ciro Alminni, il presidente Angelo Cirillo e il direttore generale Carmine Arpaia hanno contribuito alla realizzazione di momenti di avvicinamento dei giovani allo sport.

Il palazzetto di via Capuozzo, ribattezzato palestra Catello Scala, in memoria del maestro dell’istituto Parini-Rovigliano scomparso prematuramente, è stato teatro di un momento di sport, cultura, arte e spettacolo che ha visto la squadra di pallavolo del presidente Cirillo tra gli stakeholder che operano a supporto del mondo della scuola, in particolare dell’istituto Parini-Rovigliano retto dalla dirigente Iolanda Giovidelli. Un incontro con più di quattrocento ragazzi che è servito anche a raccontare, alla presenza del commissario prefettizio Marco Serra, l’impegno della Vesuvio Oplonti Volley nella riqualificazione della struttura sportiva che ospita ogni giorno il settore giovanile e le atlete della formazione di serie B2.

Al liceo ad indirizzo sportivo Pitagora, il coach Ciro Alminni ha diretto uno stage al quale hanno preso parte poco più di ottanta alunni che si sono cimentati nella esecuzione di schemi di gioco in linea con i tempi del volley professionistico. Una sana mattinata di sport condita dal confronto con i docenti di educazione fisica che hanno potuto apprezzare la professionalità ed il rigore del coach. All’istituto Prisco di Boscotrecase è stata la palleggiatrice Federica Battaglia a sondare l’interesse di bambine e bambini verso la pallavolo.

A Boscotrecase, così come nelle vicine Boscoreale e Torre Annunziata gli allenamenti del settore giovanile della Vesuvio Oplonti Volley si susseguono senza alcuna interruzione dal lunedì alla domenica. Una attività che da alcuni giorni è stata nuovamente estesa agli istituti scolastici iscritti alla quinta edizione del Trofeo Vesevus: una competizione studentesca che mette a confronto ben quattordici realtà scolastiche in un territorio compreso tra i comuni di Pagani e San Giorgio a Cremano.

Sabato, alle 17.30, la formazione di serie B2 della Vesuvio Oplonti Volley è attesa dall’ultima gara dell’anno. Ospite della palestra Scala sarà la Volare Benevento, cenerentola del girone I con zero punti in classifica.